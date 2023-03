Alassio, il 5 aprile un torneo di burraco solidale

A Pasqua un torneo di burraco solidale presso l'Hotel Toscana. L'appuntamento è fissato il prossimo 5 aprile con inizio alle ore 15.

Il programma: ore 14,30 iscrizione e sistemazione Tavoli da gioco - Saluto dei Promotori; ore 15 avvio del Torneo (tre turni da quattro mani ciascuno); ore 17:30 conclusione del Torneo. Premiazione dei vincitori. Quota a persona 5 euro.

Il ricavato verrà devoluto in materiale e attrezzature medico sanitarie per la “Brigata medica Internazionale Henry Reeve” di Cuba, che vennero in Italia durante la pandemia del Covid.

"L’iniziativa è aperta a tutti, per la buona riuscita del torneo, invitiamo tutte le persone interessate anche singoli a prenotare la loro partecipazione chiamando la reception oppure: Sergio 3357421775 oppure Valentina 3494602905", spiegano gli organizzatori.