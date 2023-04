Borghetto, fine corsi Unitre: il 4 aprile tradizionale festa in comune

Martedì 4 aprile, alle ore 15, presso il palazzo comunale di piazza Italia, si svolgerà la consueta festa di fine corsi Unitre di Borghetto S. Spirito, a conclusione dell’anno accademico.

La festa inizierà con una presentazione del corso di Balli di Gruppo diretto da Lucia Amoroso, che ha svolto il corso durante l’anno accademico, con grande apprezzamento da parte degli iscritti.

A seguire il doveroso ringraziamento agli Insegnanti, ai Conferenzieri, che operano volontariamente per lo svolgimento delle attività Unitre, nonché agli Assistenti che coadiuvano il corpo docente. Durante il pomeriggio si potrà ammirare il risultato del lavoro del laboratorio di pittura, tenuto dalla docente Laura Massa Bova, che, con passione, trasmette amore e competenza per l’arte agli iscritti. La festa si concluderà con un rinfresco.

"L’Amministrazione Comunale ringrazia per la consueta disponibilità e dedizione tutti i Docenti, che hanno condiviso il proprio sapere con gli studenti Unitre: Lucia Amoroso (Balli di gruppo), Alessandra Angelucci (Danza e Ginastica), Associazione, Graziella Frasca Gallo (Letteratura Italiana), Maria Bambina Scola (Lingua Inglese), Sandra Sacchetti (Matematica), Enrico Azzali Zanola (Lingua Tedesca), Alfredo Sgarlato ( Psicologia) Shoreh Yafari e Vito Pace (Yoga) e per Cucina, Chef Alessia Cepollina, Chef Cinzia Chiappori, Chef Anna Cricenti, Chef Marilena Marinelli, Chef Andrea Milazzo, Chef Nicola Petrecca, e i numerosi Conferenzieri che hanno permesso lo svolgimento di molti incontri aperti alla cittadinanza. Ultimo appuntamento per questo anno accademico Unitre sarà lunedì 17 aprile 2023, alle ore 15,30 a Palazzo Elena Pietracaprina, dove il Prof. Mauro Canova proporrà l’incontro dal titolo “Il libretto del Don Giovanni di Lorenzo da Ponte”. L’incontro è libero ed aperto a tutti", spiega l'assessore alla Cultura Carolina Bongiorni.