Un supereroe alla Ubik. Mercoledì 5 aprile arriva Mattia Villardita, in arte Spider Man

Mercoledì 5 aprile alla libreria Ubik di Corso Italia a Savona, a partire dalle 18, sarà protagonista un ragazzo davvero speciale.

Si chiama Mattia Villardita. Quando aveva sette anni e si trovava spesso in un letto d'ospedale, puntava lo sguardo fuori dalla finestra sperando che Spider-Man comparisse da un momento all'altro ad aiutarlo. E il sogno ogni volta si infrangeva sul vetro.

Ora Mattia è grande, e torna in ospedale indossando un costume da Spider-Man ogni qualvolta dei bambini malati lo chiamano, per strappare loro un sorriso e regalare il piccolo sogno che lui non ha potuto vivere quando era al posto loro.

Quando sei piccolo e stai male, in alcuni casi un male senza speranza, c'è anche bisogno di supereroi. Noi ben sappiamo che la vita non è un fumetto, e che non ci sono uomini che camminano sui muri: di reale c'è solo l'amore che a volte le persone sono in grado di regalarsi.

Il "nostro" Spider-Man incontrerà il pubblico alla Ubik per un firmacopie del suo libro "Io e Spider-Man. Storia vera di un supereroe normale", e sarà disposto a conoscere i presenti e a scambiare due parole con ognuno di loro.

L'incontro sarà gratuito e aperto a tutti, anche a chi non crede nei superpoteri che, nei rapporti umani, possiamo sempre scovare dentro ognuno di noi.