Famiglia senza acqua a Roviasca. Il cittadino: "Non so più dove sbattere la testa". Sindaco: "Nessuna comunicazione scritta, bisogna però trovare una soluzione"

"Un giorno per l'altro con una vasca da mille litri vado a caricarmi l'acqua nella fontana a fianco al comune e me la scarico a casa. È l'unica soluzione, non so dove sbattere la testa".

È disperato un cittadino quilianese residente a Roviasca, che con una moglie invalida e un figlio piccolo, deve far fronte all'assenza di acqua nella sua abitazione.

Negli ultimi mesi il Comune ha tentato di aiutarlo tramite l'ausilio della protezione civile che ha consegnato in alcuni viaggi 1200 litri d'acqua non potabile. Però il trasporto si è interrotto se non a pagamento.

"Subito era gratuito poi mi è stato detto che avrei dovuto pagare 56 euro per 1200 litri d'acqua non potabile per 5-6 giorni - prosegue l'uomo - non mi hanno piu chiamato e mi hanno detto di arrangiarmi. C'è poi un altro problema, se venisse un incendio a Roviasca, arriverebbero solo delle autobotti da 1200 litri perchè le strade non hanno accesso, sono troppo strette, non fanno nulla anche per la sicurezza".

Sul tema è intervenuta anche la minoranza di Quiliano Domani con una lettera al sindaco Nicola Isetta.

"Come Gruppo Consiliare, segnaliamo che continua ad essere presente in modo sempre piu devastante il problema, che abbiamo già portato alla sua attenzione, della mancanza di acqua per Ia famiglia che abita nella frazione di Roviasca in via Verne, composta da papà, mamma e figlio di 6 anni - spiegano - La famiglia, che per l'acqua fruisce di une vasca di accumulo, è molto preoccupata per il futuro che con Ia stagione estiva in arrivo si prospetta molo critico, infatti, se il problema non si dovesse risolvere, sarà costretta a rifornirsi privatamente con costi insostenibili".

"Posto che è impossibile, data Ia lunghezza del tratto da costruire, per il nucleo familiare da solo, sostenere le aItissime eventuali spese di allaccio alla rete idrica, che Ia situazione peggiorerà ancora nel periodo estivo, e che nelle vostre linee strategiche viene evidenziata la promessa di assicurare una presenza umana di presidio nelle case adiacenti alle parti boscate".

"Chiediamo di intervenire con urgenza alla soluzione del problema e di comunicarci quali strategie intende adottare e quali interventi ritiene di porre in essere per risolvere il caso concreto, peraltro gia segnalato, in applicazione delle vostre linee di indirizzo" concludono da Quiliano Domani.

"Ufficialmente non ci ha mai scritto e gli abbiamo sempre fornito in questi anni, saltuariamente viaggi di acqua tramite la protezione civile richiamando il fatto che venisse trovata una soluzione in quanto non sono serviti dall'acqua pubblica - spiega il sindaco Isetta che ha sentito anche la Prefettura sulla tematica - Visto che è un tema che continua a riproporsi, ho organizzato degli incontri con Ireti per verificare la fattibilità se ci fosse la disponibilità degli abitanti per l'allaccio in quella zona e visto il ripetersi continuo della situazione ho dato mandato agli uffici per poter operare formalmente".

"Non ho ricevuto comunque una comunicazione scritta, ma bisogna trovare una soluzione. Qualsiasi iniziativa che intende intraprendere la famiglia deve fare degli atti formali, attivarsi tramite procedure anche dentro le possibilità e le attività comunali ma tramite un percorso che chiarisca degli aspetti per attivare dei servizi" conclude il primo cittadino quilianese.