Controllo di Vicinato, a Loano nasce il primo gruppo composto interamente da commercianti

Continua a crescere, a Loano, il progetto di Controllo di Vicinato. Grazie all'interesse dei cittadini loanesi che hanno partecipato alle riunioni organizzate nel mese di gennaio dal comando della polizia locale di Loano, in collaborazione con l'Associazione Controllo del Vicinato, nei giorni scorsi è stato istituito il primo gruppo formato da soli commercianti.

Quest'ultimo si aggiunge ai dieci gruppi di Controllo del Vicinato formati da residenti già presenti sul territorio e rappresenta il primo ampliamento della rete di sorveglianza cittadina nel centro storico: più precisamente, il nuovo gruppo “monitorerà” i vicoli e le piazzette dei caruggetti orbi e le zone confinanti (via Rosa Raimondi, Archivolto 24 Maggio, via Richeri, via Delmonte, via Ricciardi, via del Pozzo, Giardini Lanteri-Parodi).

“Oltre ad essere un ottimo deterrente per gli episodi di insicurezza urbana – ricorda il sindaco di Loano Luca Lettieri – la partecipazione al progetto permetterà ai membri del gruppo di proteggere la propria attività commerciale, ad esempio segnalando tempestivamente la presenza di truffatori o ladri, così da consentire alle forze dell’ordine di agire prontamente”.

Il Controllo del Vicinato è strumento di prevenzione della criminalità, adottato a Loano a partire dal 2017, che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le Forze di polizia statali e locali, attraverso la sorveglianza informale, il contatto con i propri vicini e la diffusione di buone pratiche.