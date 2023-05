Albenga, il casting per lo Zecchino d’Oro fa tappa al centro commerciale Le Serre

E’ partito il casting per lo Zecchino d’Oro. C’è tempo per iscriversi fino all’1 giugno per partecipare alla tappa al centro commerciale Le Serre ad Albenga dove la manifestazione arriverà sabato 3 giugno.

“Grazie alla collaborazione con Wobinda Produzioni è prevista anche ad Albenga una tappa del tour che si sta svolgendo in tutta Italia e che permetterà di trovare gli interpreti adatti a cantare i brani del 66° Zecchino d'Oro – spiega Davide Teneggi, direttore del Centro Commerciale Le Serre del gruppo Coop Liguria - Il 3 giugno avremo questa grande festa con il casting dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Aspettiamo tutte le bambine e tutti i bambini dai 3 agli 10 anni. Speriamo di poter far realizzare a qualcuno di loro il sogno di poter cantare insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano”.

Iscriversi è molto semplice. Basta compilare un modulo sul sito https://zecchinodoro.org/stage/albenga2023/. In seguito la famiglia riceverà una mail di conferma con il riepilogo dell’iscrizione e qualche giorno prima della selezione un promemoria. Per ulteriori informazioni scrivere alla mail segreteria@antoniano.it.