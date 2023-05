Biker infortunati a Orco Feglino e Magliolo: elisoccorso in azione (VIDEO)

Giornata di grande lavoro per i soccorsi sulle alture del savonese. Dopo i due biker di questa mattina a Tovo San Giacomo e Orco Feglino, nel pomeriggio si registrano altri due interventi di cui uno nuovamente a Orco Feglino e l'altro a Magliolo.

Nel primo si tratta di un biker soccorso lungo il sentiero dell'Ingegnere intorno alle 17.40: sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde di Finalborgo, l'automedica, i Vigili del fuoco e l'elisoccorso Grifo che ha trasportato la persona infortunata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Intorno alle 18.15, invece, soccorsi mobilitati a Magliolo lungo il sentiero Roller Coaster: sul posto i militi della Croce Azzurra di Calizzano, l'automedica, i Vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino. Per l'occasione è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Drago. Per il biker soccorso è stato disposto il trasferimento in codice giallo al San Martino di Genova.