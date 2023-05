Celle, i vandali colpiscono la Croce Rosa nella zona esterna: indagini in corso

Un vaso rotto, un cartello staccato e terra sparpagliata sul pavimento.

Questo lo scenario che si sono ritrovati di fronte i militi della Croce Rosa di Celle Ligure nello spazio esterno di fronte ai binari della stazione ferroviaria.

Nella notte infatti si sarebbe verificato un vero e proprio atto vandalico ai danni della pubblica assistenza cellese.

"E' stato un atto dispregiativo e per fortuna non è entrato nesuno in sede. Una volontaria ha chiamato subito i carabinieri" dicono dalla Croce Rosa.

Sul posto sono presenti le telecamere e le forze dell'ordine stanno effettuando le indagini del caso.

Nei giorni scorsi ad essere colpito era stato il bar caffè "Il Quadrifoglio" della stazione (leggi QUI). I ladri si erano intrufolati all'interno rompendo la vetrata ma sotto la cassa non avevano trovato niente.