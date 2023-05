Diabolik e Eva Kant come i conigli "Osvaldo": l'artista albisolese Pastorino si aggiudica il contest della protagonista dei fumetti

Diabolik e Eva Kant in versione Urban Toy.

L'artista albisolese Paolo Pastorino grazie alla realizzazione delle due opere "The black coupple" è risultato essere tra i venti vincitori (più 6 extra) del contest "In arte... Diabolik: Eva Kant, una complice perfetta" indetto da PUG e dalla casa editrice Astorina Srl.

Sabato scorso è stato infatti premiato all'UNAHotel Cusani di Milano in occasione del 60esimo anniversario dell’arguta e sensuale protagonista dagli occhi verdi smeraldo apparsa per la prima volta nel numero 3 del fumetto Diabolik. Al contest erano state inviate 150 opere di artisti provenienti da tutta Italia e una di quelle scelte è stata realizzata dall'artista di Albisola Superiore che sarà visibile nella mostra fino al 27 giugno.

Pastorino è il creatore degli iconici coniglietti dalle forme zoomorfe, detti "Osvaldo", presenti in Piazza Dante e nati da un progetto artistico che si rifà alla corrente della Toy Art che riunisce le esperienze delle illustrazioni dei manga, dei videogiochi e dei fumetti.

Lo scorso 21 maggio era stato inaugurato un Osvaldo dipinto in collaborazione della pittrice Mirella Clotilde Fiore, mettendo al centro il design pop unito alla decorazione classica in Atico Savona per un'opera a quattro mani.