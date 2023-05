Borgio Verezzi, il 31 maggio la presentazione dello sfogliabile digitale di "Due Zaini e Un Camallo"

Dopo mesi di ricerca e lavoro, è da pochi giorni on-line sul sito comunale www.visitborgioverezzi.it e sul sito dell’Associazione Due Zaini e Un Camallo il nuovo sfogliabile digitale e interattivo dedicato a Borgio Verezzi, con articoli, foto e contenuti multimediali scaricabili che raccontano in modo moderno e intrigante le bellezze e le risorse di Borgio Verezzi, con le sue attrattive, le Grotte, i sentieri e percorsi, le De.Co. e molto altro.

Un regalo che questa associazione giovane e appassionata, rappresentata da Luca Riolfo (Residence Colibrì Family & bike – Loano) e Valentina Staricco (A Carubba du Bungiurnu - Borgio), ha deciso di fare al nostro territorio, nell’ambito di un nuovo progetto di collaborazione con il Comune e con gli albergatori locali, finalizzato ad una nuova forma di promozione turistica agile, inclusiva e accessibile a tutti. Ma le novità non finiscono qui: poche settimane fa sono state realizzate, sempre a titolo gratuito e ad uso del Comune, alcune belle riprese video effettuate con drone, con focus sul centro storico borgese e sulle borgate e falesie verezzine, che verranno utilizzate nel tempo per far conoscere il nostro paese. Il Comune ha inoltre deciso di acquistare un centinaio di riviste realizzate dall’Associazione (edizioni miste) da utilizzare sia per la promozione turistica presso gli uffici comunali, lo IAT e le strutture ricettive, sia quale omaggio per ospiti e personalità.

Un modo nuovo di parlare del nostro piccolo e splendido angolo di Liguria, pensato per gli ospiti (effettivi o potenziali) ma anche per i residenti, che con un solo click dal cellulare o dal computer potranno accedere facilmente a tanti contenuti e informazioni preziosi. Lo sfogliabile, e i relativi contenuti, saranno inoltre facilmente raggiungibili tramite il QR code che è stato diffuso pubblicamente tramite siti e social e consegnato in questi giorni ai gestori delle strutture ricettive e ai negozianti, per diffondere al massimo questo strumento promozionale. Lo sfogliabile è stato realizzato anche grazie all’importante collaborazione con ABA – Associazione Albergatori di Borgio Verezzi, che ha sostenuto il progetto partecipando attivamente.

Il rapporto del Comune di Borgio Verezzi con la realtà di Due Zaini e Un Camallo (DZEUC) è iniziato nel 2021, quando è stato concesso il patrocinio all’intero progetto di promozione territoriale regionale proposto dall’Associazione, svolto non solo tramite le riviste periodicamente pubblicate (con le caratteristiche “trekkinate”), ma anche tramite i tanti contenuti multimediali realizzati e diffusi, il sito, i percorsi escursionistici tracciati e descritti, il focus su prodotti e ricette De.Co., gli incontri col pubblico, le iniziative con bambini, ragazzi e associazioni del territorio.

In questi anni sono state tante le iniziative e i progetti portati avanti da DZEUC in tutta la Regione, visitata e riscoperta – in particolare il suo entroterra - con perseveranza, passione, pazienza, gentilezza e la curiosità e volontà di scoprire i tesori dei nostri territori, ascoltandone i protagonisti e le tante preziose realtà spesso poco conosciute anche da chi ci vive.

Mercoledì 31 maggio alle ore 14,30 presso la Sala Consiliare comunale, avrà luogo un incontro di presentazione dello sfogliabile dedicato a Borgio Verezzi e del progetto generale portato avanti da DZEUC, aperto a tutti gli interessati. Per chi lo desidera, sarà possibile seguire la presentazione anche in diretta streaming (o in differita) tramite i social comunali: maggiori info verranno comunicate a ridosso della presentazione.

Link allo sfogliabile digitale:

https://www.sfogliami.it/fl/273824/69dfy5kr4e51rvku5tff3eq9kgtrh6#page/1