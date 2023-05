Varazze, domenica 4 giugno arriva il 46 Incontro Diocesano delle Confraternite

Si svolgerà domenica 4 giugno ad Alpicella di Varazze, con la collaborazione della locale Confraternita del S.S. Nome di Maria, il 46 Incontro Diocesano delle Confraternite.

Il programma prevede alle 14.30 il ricevimento delle rappresentanze; alle 15.00 nella Chiesa parrocchiale di S.Antonio Abate l’incontro durante il quale i confratelli e le consorelle saranno guidati nell’approfondimento sulla vita di due persone laiche vicine al mondo delle confraternite: la Beata Chiara “Luce” Badano e la Serva di Dio Vera Grita nel centenario della nascita che, proprio ad Alpicella, svolse per alcuni anni, il lavoro di insegnante nella scuola elementare.

In questa occasione, sarà scoperta una targa a suo ricordo, iniziativa voluta dal Priorato Diocesano Confraternite e condivisa con la Comunità di Alpicella, la Fondazione “Vera Grita e Don G.Zucconi SDB” e l’Associazione “Opera dei Tabernacoli viventi”.

Alle 16.30 i vespri solenni precederanno la processione con gli stendardi e i crocefissi per le vie del paese concludendo con la benedizione e la consegna degli attestati. Parteciperà all’incontro S.E.R. Mons. Calogero Marino.

"L’annuale incontro delle Confraternite rappresenta un momento importante per i nostri sodalizi; è un occasione di riflessione, di preghiera e testimonianza ma anche per ritrovarsi insieme come membri delle Confraternite a servizio delle rispettive comunità parrocchiali oltre che a quella diocesana. La partecipazione di Mons. Vescovo, pastore della chiesa locale, rafforza ancora di più questi aspetti" ricordano il delegato vescovile don Giuseppe Ippolito, il priore diocesano Antonello Piccone e il segretario Andrea Firpo.