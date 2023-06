Inaugurato Slow Fish 2023 al Porto Antico di Genova: importante presenza di pescatori e agricoltori Coldiretti

Ha inaugurato alle 10:30 di questa mattina – alla presenza del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida – l’undicesima edizione di Slow Fish, attesissima manifestazione, organizzata ogni 2 anni nel capoluogo ligure da Slow Food e Regione Liguria, che fin dalla sua prima edizione rappresenta un’occasione d'incontro in cui, attraverso il confronto diretto con una variegata comunità di pescatori, scienziati, cuochi e organizzazioni, il pubblico viene educato al consumo, a partire dalle generazioni più giovani. L’evento sarà aperto al pubblico tutti i giorni da oggi, giovedì 1°giugno, a domenica 4 giugno (orario continuano 11:00-23:00) e avrà come filo conduttore lo slogan “Coast to Coast”: un appuntamento più che mai legato alle connessioni e dedicato all’esplorazione di come ecosistemi marini e terrestri si influenzino a vicenda, nel bene e nel male.

“Siamo davvero contenti di questa sinergica collaborazione tra Coldiretti e Slow Food – commentano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e delegato confederale – che anche in quest’undicesima edizione di Slow Fish certifica ancora una volta il forte legame tra il nostro territorio e il fondamentale ruolo ricoperto dai nostri produttori. Confermato, a sua volta, da un dato che ci rende oltremodo orgogliosi: quest’anno, infatti, oltre un terzo delle aziende market presenti all’evento siano produttori Campagna Amica della nostra Liguria. Ben 9 stand su 22. Un numero che, a sua volta, conferma nuovamente la funzione che agricoltori e pescatori svolgono nei confronti del Pianeta, della terra e del mare: tutelano i territori, la salute e il sostentamento delle popolazioni, e sono in prima linea ogni giorno per la difesa degli ecosistemi, la lotta al cambiamento climatico e l’inquinamento delle acque, oltre che come promotori di un turismo sempre più sostenibile. Il loro ruolo nella salvaguardia del Pianeta Terra è oggi più che mai fondamentale. Garantire che una presenza sostenibile delle attività umane sui nostri territori e nei nostri mari è un dovere di tutti, per l’ambiente e per lo stesso uomo”.

“Tra gli altri banchi di produttori certificati Campagna Amica – aggiunge ancora Daniela Borriello, responsabile Coldiretti Impresa Pesca per la Liguria – anche i nostri pescatori sono pronti a offrire al pubblico di Slow Fish la qualità del pescato locale, fresco e a km0. A riprova di ciò, per tutta la durata della manifestazione, accanto al rifornimento quotidiano a cura degli operatori che si occupano della pesca notturna, i piccoli pescatori genovesi rimpingueranno l’offerta giornaliera portando pesce fresco con la barca direttamente all’attracco di piazza Caricamento a tutte le ore del giorno. Uno spettacolo culinario ed emozionale, che rientra appieno nello spirito della manifestazione”.