Alassio: martedì 13 giugno cena di solidarietà per l’Emilia Romagna

Prosegue l’attività a favore dell’Emilia colpita dall’alluvione promossa dalla Fidapa di Alassio, guidata dall’instancabile Cinzia Salerno. Dopo la raccolta di materiali di prima necessità inviati ieri in Emilia, iIn collaborazione con il Lions Alassio-Baia del Sole viene proposta una nuova iniziativa di solidarietà per aiutare le popolazioni colpite dal disastro che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna.

La serata, che ha il patrocinio del comune di Alassio, si svolgerà il prossimo 13 giugno con inizio alle 20.30 presso l’hotel Aida e vedrà anche un intrattenimento musicale e momenti di spettacolo con la moda in primo piano.

Le due associazioni organizzatrici di questa importante iniziativa benefica invitano la cittadinanza alla collaborazione annunciando che l’intero ricavato verrà consegnato alle popolazioni colpite.

Il costo della cena è fissato in 50 euro a persona. Per info e prenotazioni chiamare Valentina al numero 329.214108