Calizzano Creative Saxophone Festival, tutto pronto per la seconda edizione

Dopo il grande successo della prima edizione, nell'agosto scorso, nella quale oltre 20 fra studenti e docenti provenienti da Italia, Olanda, Stati Uniti e Canada, hanno popolato Calizzano per quattro giorni, facendone un centro musicale e culturale di livello internazionale, l'associazione musicale Brillance, in collaborazione con l'Associazione Santa Maria Immacolata di Loano e il comune di Calizzano hanno ufficialmente annunciato in questi giorni l'edizione 2023.

I docenti di questa edizione, che si terrà, sempre a Calizzano, dal 16 al 20 agosto prossimi, saranno Timothy McAllister, Baptiste Herbin, Preston Duncan, Melissa Scanlan-Duncan, Davide Nari, Federico Gerini.

Attraverso un denso programma di masterclass, lezioni individuali, conferenze, dimostrazioni e concerti, il Calizzano Creative Saxophone Festival ha l'obiettivo di porsi come un'importante occasione di studio, incontro e scambio fra studenti, appassionati e grandi sassofonisti di livello mondiale, specializzati nei più vari generi musicali, dalla classica al jazz alla contemporanea, il tutto in un clima disteso, informale e creativo e nella accogliente cornice di uno dei più caratteristici paesi dell'entroterra savonese.

Ancora memori delle strepitose esibizioni nel 2022 di due giganti del sassofono quali l'olandese Arno Bornkamp e l'americano Eric Marienthal, protagonista quest'ultimo di un concerto sold out alle Ciminiere con la CCSF Big Band diretta dal M° Riccardo Zegna, che verrà ricordato come un evento storico per tutta la provincia di Savona, il giovane e dinamico team di organizzatori, Davide Nari, Preston Duncan, Federico Gerini, Elena e Giulia Bacchiarello, e tutta la comunità calizzanese, sono pronti ad accogliere, dal 16 al 20 agosto prossimi, come main artists dell'edizione, due altri grandi esponenti a livello internazionale di questo strumento, quali lo statunitense Timothy McAllister per il repertorio classico e contemporaneo e il francese Baptiste Herbin per il jazz.

Fondamentale anche quest'anno il supporto e il contributo del comune di Calizzano, della Regione Liguria, della Fondazione De Mari, nonché di moltissimi sponsor tecnici e, non da ultimi, tutte le numerose strutture ricettive e ristorative della zona. Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni ai concerti è consultabile il sito CCSF (wordpress.com).