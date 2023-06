Young Ballet: nuovi traguardi per le giovanissime studentesse di Marina O'Neill Spencer

La primavera è stata un periodo molto impegnativo per il Young Ballet di Rapallo e il Young Ballet di Camogli, per la partecipazione a importanti gare regionali e successivamente alla finale Nazionale a Roma.

Ecco le finaliste e vincitrici dei Campionati regionali di danza classica della Liguria: nella categoria junior, Chiara Doci (3° posto con "Giselle", 14 anni), Victoria Slobodchikova (3° posto con "Carmen", 14 anni). Allieve: Deizi Mekalj (9 anni) con danza spagnola, Ginevra Scannapieco (2°/1° posto con variazione "Amour" e "Paquita"). Nella categoria baby, Margot Christelle Giardina (8 anni, 1° posto con "Kitri"/"Esmeralda") e sua sorella Grace Jaquieline Giardina (1° posto con "Paquita" e "Duetto Cappuccetto Rosso").

La più giovane campionessa regionale è Caroline Masciulli, di soli 4 anni, che con sua sorella Cecilia ha partecipato con "Menuet" (3° posto).

Tra 8000 partecipanti da tutte le regioni, 400 persone hanno avuto accesso alla "Finalissima" a Roma (gara nazionale Coni), gareggiando per due giorni nei più grandi teatri della Capitale: l'Auditorium Massimo e il Teatro Orione. A causa dell'altissimo livello e della professionalità di tutti i partecipanti in Italia, la competizione è stata estremamente dura.

La Campionessa assoluta di Danza Classica Nazionale d'Italia è stata Margot Christelle Giardina, che ha ottenuto il 1° posto in danza moderna, il 1° posto in danza classica ed è stata anche nominata "Miglior talento" dell'intera competizione con un premio speciale. Sua sorella più piccola, Grace Jaquieline Giardina (6 anni), ha ottenuto il 1° posto in danza classica con il "Duetto Cappuccetto Rosso". La Vice Campionessa Nazionale Italiana è stata Victoria Slobodchikova, con il 2° posto per il difficile pezzo "Carmen".

La direttrice del Young Ballet, Marina O'Neill Spencer, ha ricevuto il titolo e il premio come "Migliore Coreografa" per la coreografia di "Carmen" (danza moderna).

"I nostri piani per quest'estate includono la partecipazione a uno stage e una competizione a Londra a luglio, così come uno stage per insegnanti con diploma UNESCO", riferisce Marina O'Neill Spencer, direttrice del Young Ballet e presidente di Dance e Sport per la regione Liguria dell'UNESCO.