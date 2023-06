Accademia Musicale del Finale: il 9 giugno l’ultimo incontro della rassegna “Guida all’Ascolto”

Venerdì 9 giugno, alle ore 21.00, l’Accademia Musicale del Finale propone l’ultimo incontro della rassegna che si è tenuta durante tutto l’anno: “Guida all’Ascolto”, una serata di approfondimento musicale che ci permette di apprezzare più nello specifico autori e opere liriche che crediamo di conoscere in modo esaustivo ma che spesso così non è.

Questo venerdì i Maestri Mattia Pelosi e Nicholas Tagliatini ci condurranno nel mondo de “L’Elisir d’Amore”, opera giocosa di Gaetano Donizzetti attraverso registrazioni storiche, filmati e curiosità. Con un tale bagaglio di conoscenze potremmo apprezzare al meglio la rappresentazione che il Maestro Mattia Pelosi porterà sul palcoscenico dei Chiostri di Finalborgo il 25 luglio con artisti e coro dell’Accademia Musicale.

Sarà questo un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica lirica e per chiunque voglia accostardi a questo genere musicale che ormai da anni manca sui palcoscenici di Finale Ligure. Pertanto non dimenticate di partecipare alla Guida all’ascolto di venerdì 9 giugno presso il Centro Fontana a Varigotti per poi ritrovarci il 25 luglio ad assistere alla prima de L’Elisir d’Amore presso i Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo.

La serata di venerdì è ad entrata libera.