Bomba d'acqua a Zinola, l'assessore Parodi: "Le pompe hanno funzionato cercheremo una soluzione". Scaramuzza (Lega): "Quando pensano di fare i lavori?"

"Le pompe hanno funzionato però probabilmente la portata della bomba d'acqua ha causato qualche problema. Cercheremo di trovare una soluzione aggiuntiva".

L'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi ha fatto un sopralluogo insieme ai tecnici comunali e al dirigente Marco Delfino a Zinola dove questa mattina la pioggia ha messo in ginocchio il quartiere e le attività commerciali presenti a monte di via Nizza nei pressi della chiesa.

Solo con tanto olio di gomito e con il fondamentale ausilio dei vigili del fuoco sono riusciti a limitare i danni.

"Il progetto era stato fatto un po' di anni fa e al momento ce ne sono in funzione due su tre ma quando una non va parte la terza - continua - Faremo ancora un ragionamento se potenziare e cercare di mettere in funzione anche la terza pompa. Molto spesso nel canale finisce la sabbia ma noi lo facciamo pulire 7-8 volte all'anno, però quando il mare è mosso entra dentro. Faremo comunque il punto con gli uffici potrebbe anche essere un problema di commistione legato alla fognatura".

Proprio su questa tematica i commercianti della zona avevano puntato il dito specificando di non essere ascoltati dall'amministrazione alla quale avevano segnalato la criticità.

Con i cittadini e gli esercenti della zona nei prossimi giorni il Comune comunque farà un incontro.

Critica anche la minoranza tramite il capogruppo della Lega Maurizio Scaramuzza.

"Trovo imbarazzante che dopo 2 anni questa giunta si continui a riempire la bocca di mille cose poi alla prima pioggia consistente va un quartiere sott’acqua - spiega Scaramuzza - ci si continua a lodare ma i lavori quando pensano di farli? Ricordo che la delega alla protezione civile ce l’ha il Sindaco che mi pare non aver mai sentito parlare di lavori sulla sicurezza se non citare la fondazione CIMA. Sicuramente un bel progetto, ma vada a spiegarlo adesso ai commercianti e abitanti di Zinola (che fa sempre parte di Savona). Nella passata amministrazione Piero Santi era sempre attivo sul territorio insieme a me per quanto riguarda la pulizia e sicurezza di caditoie, tombini e rivi".