Savona, ecco i candidati per il cda di Tpl: due sono risultati incompatibili

Sono rimasti in 9 i candidati per la nomina nel futuro consiglio di amministrazione d Tpl Linea, uno dei quali è già stato il presidente della società partecipata savonese.

Il sindaco di Savona Marco Russo ha reso note le undici candidature che erano state inviate entro lo scorso 31 maggio, però per gli avvocati Alberto Bonifacino e Francesco Sanguineti sarebbe scattata l'inconferibilità e incompatibilità in quanto rispettivamente ex presidente del Consorzio per le Depurazione delle Acque Savonesi e presidente di Spes attualmente in carica.

Tra i nove nominativi spicca la presenza dell'avvocato Claudio Strinati, 65 anni, già numero uno di Tpl Linea dal 2013 al 2017 (marito dell'attuale capogruppo di maggioranza del Pd Alessandra Gemelli); l'avvocato Barbara Balbo, presidente del cda di Servizi Ambientali di Borghetto Santo Spirito; Francesco Bottene, attuale presidente del consiglio comunale di Abbiate Grasso, ex assessore; Maurizio Delbecchi, libero professionista; i commercialisti Vincenzo Franceri, Pietro Lagomarsino e Mario Tassinari, ex revisore conti di Acts dal giugno 2013 alla fusione del 2016; Giuseppe Morandi e l'ex dirigente d'azienda Giovanni Pizzorno.

"La procedura di selezione è finalizzata alle nomine da effettuarsi entro i termini di approvazione del bilancio 2023, quindi entro il 30 giugno, e che la rosa di nomi acquisita potrà essere eventualmente utilizzata – qualora non si ritenga necessario e/o opportuno procedere con nuovo Avviso Pubblico – solo in caso di surroga nel breve termine – al massimo entro 12 mesi –, decorsi i quali, in caso di ulteriore necessità di nuove nomine, si renderà necessario procedere comunque con un nuovo Avviso Pubblico" viene specificato nel provvedimento sindacale del primo cittadino savonese.

Nelle prossime settimane si svolgeranno le aduzioni a Palazzo Sisto con la commissione che è composta dall'assessore alle società partecipate Silvio Auxilia e la segretaria generale Lucia Bacciu.

"Al termine delle audizioni non verrà stilata una graduatoria, quindi non verranno assegnati punteggi bensì verrà rilevata esclusivamente l'idoneità, ai fini di una successiva valutazione complessiva del gradimento di ciascun candidato risultato idoneo, nel confronto assembleare societario con gli altri soci, dunque in sede di effettiva nomina" viene puntualizzato da Russo.