Toirano, la solidarietà non va in vacanza: l’autoemoteca dell’Avis nel piazzale Conad per donazioni di sangue

L'Avis di Loano invita i donatori di sangue e i cittadini a partecipare a un'importante e nobile iniziativa di solidarietà, per aiutare a salvare vite umane. Sabato 10 giugno, dalle 7.30 alle 11, l'autoemoteca dell'Avis sarà presente a Toirano, nel piazzale del Conad in via dell'Innovazione 6, per accogliere coloro che desiderano donare sangue. Questo gesto di generosità è fondamentale per sostenere le emergenze mediche, come interventi chirurgici e terapie trasfusionali per pazienti cronici.

L'Avis ricorda che la solidarietà non va mai in vacanza e che è particolarmente importante durante i mesi estivi, quando si registra un calo delle donazioni. Quindi, anche coloro che si preparano a partire per le vacanze sono invitati a partecipare a questa iniziativa preziosa.

L'appello è rivolto a tutti i maggiorenni che pesano almeno 50 chili e sono in buono stato di salute. È possibile presentarsi presso l'autoemoteca, anche dopo una leggera colazione (evitando latte e derivati), per effettuare la donazione di sangue.

Per ulteriori informazioni o per prenotare la donazione, è possibile contattare il numero 340.120.07.38.