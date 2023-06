Gino Rapa a Savona con le sue curiosità linguistiche: presenta i libri Testa di Rapa e Cime di Rapa

Gino Rapa, insegnante di latino e greco in pensione e organizzatore di eventi di successo come Ottobre De Andrè e il Premio Fionda ad Albenga, ospite dell’associazione Mozart a Savona (zona Darsena), questo pomeriggio (16 giugno) alle 17.30, per presentare i libri Testa di Rapa, alla terza ristampa, e Cime di Rapa, presentato a fine 2022. I due libri, di cui è autore, trattano curiosità linguistiche che aiutano a comprendere la lingua che parliamo quotidianamente.

Fu durante il primo lockdown che Gino Rapa decise di spiegare agli amici di Facebook la differenza tra pandemia, epidemia ed endemia. L’interesse fu tale che continuò nei giorni successivi, spiegando altre parole che derivano dal latino e dal greco che utilizziamo quotidianamente. Vedendo che le persone interagivano, facevano domande e chiedevano altre curiosità, prese le vecchie schede sulle parole curiose che custodiva dai tempi in cui insegnava, le rese attuali e proseguì la “rubrica”, cercando di coinvolgere gli “studenti”, che man mano aumentavano, con uno stile semplice e il tono di un racconto vicino alla gente. Ecco la genesi di questo “viaggio” letterario.

Testa di Rapa, con la prefazione di Fiorella Mannoia, e Cime di Rapa, con la prefazione di Roberto Vecchioni, contribuiscono all’acquisto di materiale sanitario per il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Gaslini di Genova.