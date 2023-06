"In spiaggia senza filtri" ad Albisola, raccolti circa 2500 mozziconi

Il secondo appuntamento appuntamento organizzato da Assonautica nell'ambito del progetto “Proteggiamo il mare Estate 2023”, rivolto alla protezione dell’ecosistema marino, si è svolto nel comune di Albisola Superiore giovedì 15 giugno ed in parte anche nella mattinata precedente, sfidando le previsioni meteo avverse.

L’evento, intitolato “In spiaggia senza filtri”, è giunto al quarto anno. Anche quest’anno Assonautica, in accordo con l’Amministrazione Comunale che lo ha patrocinato, ha integrato la raccolta di mozziconi abbandonati con altre iniziative di sensibilizzazione su tale problema. Le bottiglie-portacenere, sono erano state installate per la prima volta in Via Al Mare l'estate scorsa, continuano ad essere mantenute ed i risultati sono molto soddisfacenti.

Quest'anno sono state integrate con il messaggio “Tutti i tombini portano al mare” su piccoli cartelli lungo la via. Continuano ad essere installate le bottiglie-portacenere sulle spiagge libere, integrate con il messaggio “No mozziconi a terra – Proteggiamo il mare” posto sulle staccionate che dividono le spiagge libere dagli stabilimenti balneari.

I commercianti che volessero avere una bottiglia-portacenere all'esterno del loro esercizio possono farne richiesta in Assonautica, impegnandosi a controllarne le condizioni e a richiederne la sostituzione quando necessita. Nella spiaggia “L'Angolo Azzurro” è sempre installato un boccione che contiene i mozziconi raccolti da un gruppo di frequentatrici abituali della spiaggia e, da quest'anno, si raccolgono presso il chiosco i tappi di plastica, che vengono poi inviati al Centro Mondialità Sviluppo Reciproco che utilizza il ricavato a scopi benefici.

In questo primo appuntamento albisolese sono stati raccolti circa 2500 mozziconi ma, soprattutto, si è messo in evidenza il problema parlandone con bagnanti e con persone incontrate in passeggiata. Assonautica ringrazia i soci che hanno partecipato e, soprattutto, chi sostiene l’iniziativa con i buoni esempi.