Savona, entro fine mese la riapertura di via Astengo: verrà asfaltato il tratto

Una telenovela che sembrava non avere fine ma che invece potrebbe trovare una soluzione entro fine mese.

Via Astengo riaprirà probabilmente la prossima settimana dopo che il tratto finale verso Corso Italia era stato chiuso dallo scorso 19 ottobre del 2022 per la presenza dei basoli, storica pavimentazione savonese venuta alla luce nel 2021 per via dei lavori di posizionamento della fibra ottica.

Gli interventi dovevano concludersi a novembre ma alcuni basoli mancanti e il reperimento di quelli sostitutivi, che dovevano essere approvati dalla Soprintendenza hanno fatto slittare il fine lavori.

La riapertura era prevista a marzo e poi prima delle festività pasquali e la maggior parte dei basoli erano stati recuperati e sistemati sulla strada, però ne mancavano ancora un centinaio per concludere un tratto e verranno realizzati e intagliati appositamente.

A seguito di un sopralluogo che si è svolto oggi da parte del sindaco Marco Russo, l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi e i tecnici comunali con l'impresa incaricata dei lavori, è stato disposto che verrà asfaltato il tratto interessato temporaneamente per poter riaprire e a fine luglio appena arriveranno i basoli mancanti verranno posizionati.