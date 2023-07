La Protezione Civile di Albenga “ringiovanisce”: 9 giovani volontari reclutati e nuovi caschi per l’antincendio boschivo

Il cuore grande dei volontari della Protezione Civile di Albenga, con lo spirito di abnegazione che li ha spinti ad essere sempre in prima linea, nelle allerte meteo, negli incendi che purtroppo hanno colpito duramente la zona, come nei momenti più difficili della pandemia, sono un esempio a cui va un grande grazie da parte della comunità ingauna. Una squadra che era già bella e che ora si è “ringiovanita” grazie all’ingresso di Aurora, Davide, Federica, Filippo, Gabriel, Ignazio, Luca, Riccardo e Sofia.

Giovedì 29 giugno, in occasione di una cena conviviale e un primo briefing di apertura della stagione estiva, sono stati consegnati undici nuovi e modernissimi caschi per i volontari e le volontarie della Protezione Civile di Albenga.

I nuovi dpi consegnati, a cui ne seguiranno altri prossimamente, proteggono nei servizi di antincendio boschivo, di soccorso tecnico di urgenza, in alta quota e in caso di soccorso fluviale.

Sono 44 i volontari della sezione ingauna che si preparano ora per servizi in alcuni grandi eventi ad Albenga che possono presentare criticità: si parte questa sera, 1 luglio, con la Festa della Madonna di Pontelungo, che vedrà il corteo storico che alle 21 partirà da Piazza De Andrè, percorrerà i viali alberati (viale Italia e viale Martiri della Libertà) arriverà davanti alla cattedrale San Michele dove vi sarà l’investitura dei capitani dei Rioni e proseguirà quindi verso il Santuario di N.S. di Pontelungo.

Il giorno dopo, una rosa di volontari sarà in servizio nel corso della tradizionale Festa del 2 luglio, che prevede alle 23 lo spettacolo pirotecnico.

Un importante schieramento di volontari sarà poi impegnato nel corso della 13esima edizione del Palio Storico di Albenga, che si svolgerà dal 20 al 24 luglio e che prevede, come ogni anno, una grandissima affluenza di visitatori. Infine, lo spettacolo pirotecnico programmato per la notte di San Lorenzo, il prossimo 10 agosto, li vedrà nuovamente in “pista”.

“Ma non è finita – spiega Giovanni Naso, coordinatore dell’unità comunale Antincendio Boschivo e Protezione civile -. Svolgiamo moltissime attività, anche se la nostra presenza si nota in modo particolare solo in situazioni di emergenza, come incendi e alluvioni”.

La squadra Antincendio Boschivo e Protezione Civile A.I.B. Albenga, fondata nel 1978, opera infatti in supporto al Corpo Forestale dello Stato e ai Vigili del Fuoco, in collaborazione con le altre squadre, in situazioni sempre più differenziate e con tipologie di intervento molto diverse.