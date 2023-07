Sbanda con l'auto sull'Aurelia, colpisce le auto in sosta e carambola in aria: paura a Noli

Fortunatamente è stato più grande lo spavento delle conseguenze fisiche subite per un automobilista che stamani intorno alle 9, mentre percorreva la via Aurelia a Noli, ha improvvisamente perso il controllo del proprio mezzo finendo poi per cappottarsi poco dopo la galleria Paramassi verso il confine con Spotorno.

Nei pressi del luogo del sinistro, peraltro appena tornato percorribile in doppio senso di marcia, si sono recati i Vigili del Fuoco, che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza, e le forze dell'ordine, per regolare il traffico e verificare la dinamica dell'accaduto.

Secondo quanto riportato, l'uomo avrebbe sbandato andando a sbattere contro una prima auto parcheggiata a bordo strada lungo la corsia opposta al suo senso di marcia (lato monte) e poi una seconda volta, finendo per effettuare una carambola per aria e atterrando incredibilmente sulle quattro ruote.

I militi della Croce Bianca nolese, insieme al personale dell'automedica, hanno invece prestato soccorso al conducente del mezzo disponendone poi il trasporto in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona.