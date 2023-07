Scontro tra auto e moto a Ceriale: due feriti al Santa Corona (FOTO)

Incidente stradale nella notte sulla via Aurelia a Ceriale. L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 23.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Il sinistro, secondo quanto riferito, ha coinvolto un'autovettura e una moto. La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Alassio, la Croce Bianca di Andora, l'automedica e la Polizia Stradale.

Due persone (pare gli occupanti della due ruote) sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha subito qualche disagio. La dinamica è ancora in via di ricostruzione.