Un arresto, denunce e segnalazioni a Savona, Alassio e Albenga: weekend di controlli straordinari per la Polizia

Un arresto, denunce e segnalazioni alla Prefettura: fine settimana “intenso” per la Polizia di Stato nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio su Savona e Alassio, realizzati dai poliziotti delle Volanti della Questura, e in Riviera, dal Commissariato di P.S. di Alassio e dal Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova.

Nel corso dei vari posti di controllo realizzati a Savona, sono state identificate 286 persone: una persona è stata arrestata per furto aggravato ai danni di uno stabilimento balneare e due persone sono state denunciate, una per inottemperanza a un ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale e l’altra per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Quest’ultimo all’atto del controllo, è stato infatti trovato in possesso di un coltello. Una terza persona è stata segnalata per ubriachezza molesta.

Al Alassio sono state identificate più di 230 persone e decine di veicoli. Durante un controllo, un uomo è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, perché a bordo del suo autocarro portava una mazza da baseball ed una spranga di ferro.

Un altro ragazzo, trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Inoltre, nella stazione ferroviaria, nel corso di un servizio mirato al controllo dei viaggiatori, la task force composta dai poliziotti del Commissariato e personale della Polizia Ferroviaria di Albenga, ha segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti, un giovane trovato in possesso di circa 5 grammi di droga.

Questi servizi, nell’ottica della costante attenzione alla prevenzione dei reati, voluta dal Questore di Savona, e con l’obiettivo di garantire a tutti, residenti e turisti, un’estate sicura, si affiancano alla quotidiana attività di controllo del territorio, focalizzandosi nelle zone di maggior afflusso turistico, nei centri storici, nelle zone periferiche di collegamento alle città e nei luoghi dove vengono segnalate problematiche legate all’ordine e alla sicurezza pubblica.