Carcare, ecco quando sarà attivo il telelaser mobile. Mirri: "Ogni inizio settimana comunicheremo la posizione"

Trasparenza e condivisione: l'amministrazione comunale di Carcare ha deciso di pubblicare ogni inizio settimana le informative circa il posizionamento del telelaser mobile, con data, luogo e gli orari comunicati dalla polizia locale.

Con la precedente amministrazione presieduta dall'ex sindaco De Vecchi, l'operato della polizia locale aveva scatenato parecchie polemiche tra le cittadinanza: "L'obiettivo dell'iniziativa è accrescere il senso di prevenzione da parte degli utenti della strada", spiega il primo cittadino Rodolfo Mirri.

"Questa settimana la pattuglia dedicata alle verifiche con telelaser mobile sarà operativa giovedì 13 luglio, dalle ore 10 alle ore 19 in via Nazionale tra il civico 42 e il civico 47 (zona passerella cimitero), in ambo i sensi di marcia. Tali informazioni si potranno scaricare dall’app ComuniCare e dal sito istituzionale.

"Il codice della strada va sempre rispettato al fine di accrescere la sicurezza sulle strade e prevenire cosi gli incidenti", conclude Mirri.