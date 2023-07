"Strada pericolosa, serve un semaforo pedonale a chiamata in corso Marconi": al via una raccolta firme a San Giuseppe di Cairo

"In corso Guglielmo Marconi, a San Giuseppe di Cairo, serve un semaforo pedonale a chiamata. Le strisce non bastano".

E' questo l'incipit della raccolta firme promossa dal Cral "Osvaldo Chebello", in collaborazione con i residenti della zona, nonché alcuni avventori che frequentano le attività commerciali della frazione cairese.

L'obiettivo è chiaro: la messa in sicurezza di un tratto di strada ritenuto assai pericoloso, teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali mortali.

La raccolta firme è indirizzata al sindaco di Cairo Montenotte (e consigliere provinciale) Paolo Lambertini. Già in passato i residenti della zona avevano espresso preoccupazione, chiedendo, senza successo, l'intervento da parte del comune.

"Il costante aumento del traffico ha amplificato il problema sicurezza - spiega alla nostra redazione Piergiuseppe Bonifacino, presidente del Cral - Tale iniziativa non vuole essere un'azione contro qualcuno, bensì fornire una sorta di supporto all'amministrazione comunale. Nella zona in questione ci sono parecchie attività commerciali, per cui capita sovente di dover attraversare la strada più volte nel corso della giornata. L'installazione di un semaforo pedonale a chiamata sarebbe una soluzione idonea".