Il piccolo si sarebbe inavvertitamente chiuso dentro la vettura. I vigili del fuoco, con un'ambulanza di Pietra Soccorso, sono intervenuti in via Lombardia a Pietra Ligure per liberarlo dalla morsa di calore in pieno pomeriggio.