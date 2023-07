Al Boma di Varazze una serata jazz con Ellade Bandini & Friends

Al Boma di Varazze torna la rassegna jazz con la partecipazione di Ellade Bandini & Friends. L'appuntamento è fissato per giovedì 27 luglio con inizio alle ore 20.

Durante la serata si esibirà Ellade Bandini, leggenda vivente del batterismo in Italia, ha suonato in circa 600 dischi di musica italiana e vanta collaborazioni con mostri sacri della musica come Guccini, De Andrè, Mina e Celentano. Ad accompagnarlo Stefano Riggi al sax, Gianpaolo Casati alla tromba, Dino Cerruti al contrabbasso e Simone Magioncalda alla chitarra.

"Ti aspettiamo nella splendida cornice della Marina di Varazze, per goderti insieme a noi, nella nostra "terrazza fronte mare", una cena alla carta o con menù degustazione. Per info e prenotazioni chiamaci allo 019 934530 - https://www.bomavarazze.it", spiegano dal Boma.