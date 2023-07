Fuochi d'artificio a Savona, l'OSA condanna l'evento: "Basta, spaventano gli animali. Esistono sistemi moderni meno invasivi"

"Si svolgerà a Savona, la sera di sabato 29 luglio, lo spettacolo pirotecnico di mezza estate organizzato dal Consorzio Obiettivo Spiagge e dall’Associazione Bagni Marini con l’immancabile patrocinio del comune".

Cosi commenta l'Osservatorio Savonese Animalista (OSA) che aggiunge: "E’ noto che i fuochi artificiali disturbano malati ed anziani, terrorizzano cani e gatti e spaventano la fauna selvatica cittadina e circostante, ancora alle prese con le cure dei piccoli, che fugge dal nido e sbatte – talvolta mortalmente - contro gli ostacoli. Al peggio non c’è mai peggio e pare che le apparecchiature di lancio verranno posizionate alla foce del torrente Letimbro, proprio in piena oasi faunistica, in cui vivono stabilmente una decina di specie selvatiche ed è frequentata da almeno altre sessanta, molte di particolare importanza".

Nel manifestare tristezza e delusione, l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) ricorda che diversi comuni italiani hanno abbandonato i fuochi artificiali fatti con materiali esplosivi nelle feste cittadine, mentre altri hanno scelto sistemi moderni decisamente meno invasivi ma altrettanto spettacolari, se non di più: "Si tratta di stormi di droni luminosi, adornati da led multifunzione, manovrati con computer da una persona a terra, che possono compiere evoluzioni e formare figure colorate in volo. Speriamo che prima o poi, anche i sindaci savonesi scelgano questi moderni sistemi".

"Consigliamo ai proprietari di cani e gatti di rimanere in casa, durante gli spari, con il proprio animale, unico vero rimedio per il terrore che coglie molti di essi; dovendo uscire è indispensabile tenerlo a guinzaglio munito di targhetta identificativa per il caso di smarrimento - concludono dall'OSA - E' bene poi che i gatti abituati alla passeggiata serale rimangano chiusi in casa, se l’animale deve necessariamente rimanere solo in casa, lasciare le luci accese, porte interne aperte e finestre e terrazzi chiusi, mettere al sicuro oggetti che possano ferirlo, lasciargli un proprio indumento, fare in modo che il posto dove si rifugia per sentirsi al sicuro sia raggiungibile e dotato di ciotola dell’acqua".