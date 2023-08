Asl2 si prepara a combattere l'influenza per l'inverno, prorogato il contratto con le società fornitrici

L'Asl ha prorogato di un anno- “salva, comunque, la risoluzione anticipata in caso di nuova aggiudicazione regionale" -i contratti con le quattro società fornitrici del vaccino antinfluenzale. L'azienda sanitaria inizia così a lavorare per organizzare la campagna antinfluenzale 2023-2024 che dovrebbe prendere il via ad ottobre e durare fino a gennaio del prossimo anno.

Al momento sarebbero in variate rispetto allo scorso anno le dosi ordinate. Lo scorso anno sono state circa 65 mila le dosi di vaccino antinfluenzale che l'Asl2 ha consegnato a medici di medicina generale, pediatri di famiglia, farmacie e ai punti vaccinali dell'azienda sanitaria. In tutto sono stati acquistati 78 mila vaccini, circa la stessa quantità dell'anno precedente (440 mila quelle acquistate per l'intera regione).

Ad aprile è stata pubblicata la circolare elaborata dalla Direzione Generale della Prevenzione sanitaria, confrontandosi con l’Istituto Superiore di Sanità e sottoposta al Coordinamento Interregionale della Prevenzione e al Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni (National Immunization Technical Advisory Group – Nitag).

La cricolare riporta una descrizione dell’influenza, le misure di prevenzione, comprese quelle non farmacologiche, le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla composizione dei vaccini antinfluenzali, su dosaggio e modalità di somministrazione e le raccomandazioni attuali per età e gruppi di rischio specifici. La Circolare raccomanda di anticipare le campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall’inizio di ottobre.