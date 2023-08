Andora, tre persone in difficoltà tra le onde salvate dai bagnini

Tre salvataggi in mare nello spazio di una mattinata. Ad Andora la mareggiata ha causato diverse situazioni di pericolo per alcuni bagnanti che questa mattina, nonostante le condizioni non proprio ideali, si sono tuffati per un bagno tra le onde.

Nelle acque antistanti la spiaggia libera attrezzata Ama, il primo intervento ha riguardato una persona trascinata dalla corrente verso gli scogli: il bagnino Marco Fasano e i colleghi Alex Caria e Camila Servera, oltre ai bagnini del vicino Lido dei Finanzieri, hanno scongiurato gravi conseguenze intervenendo prontamente.