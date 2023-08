Intervento dei militi della Croce Rosa di Celle e degli agenti della Polstrada a Varazze per un investimento pedonale avvenuto intorno alle 12.30, in via Torino.

Vittima una donna che si trovava a passeggio col proprio cane. Secondo quanto riferito, la donna avrebbe riportato traumi non gravi e sarebbe stata trasferita in codice giallo al San Paolo. Nessuna conseguenza per il peloso.