Tpl Linea, l'rsu "sferza" l'azienda: "Gli accordi e i protocolli devono vedere applicazione, altrimenti ripartirà la protesta"

"Dopo la lunga lotta dei Lavoratori con la loro Rappresentanza Sindacale, mirata a difendere le condizioni di lavoro e salariali, che ha coinciso con la difesa dell’Azienda e dalla privatizzazione di parte del servizio, è iniziato il confronto con la nuova Dirigenza".

Dicono dall'rsu aziendale di Tpl Linea che giovedì scorso ha incontrato il nuovo presidente Vincenzo Franceri.

"Le presentazioni di rito, i tempi per l’acquisizione dei ruoli certamente dovuti da parte della nuova governance che 'esigono' la necessaria e dovuta pazienza, gli atteggiamenti di chi si misura con il problema del Trasporto Pubblico Savonese aiutano a riflettere su come siamo messi - puntualizzano - Risorse insufficienti dovute da uno storico mantenimento della contribuzione (dei vari Comuni, della Provincia, della Regione, dei biglietti), mentre i costi sono volati alle stelle, (gasolio, ricambi, autobus). Mancanza di progettazione di sviluppo del trasporto pubblico provinciale, mancanza di iniziative delle istituzioni mirate allo sviluppo e competizione della mobilità pubblica e collettiva nelle varie forme (di linea, turistica, scolastica, gestione della sosta). Chiusura di bilanci nell’era “Covid” con importanti utili grazie ai ristori non spesi, per poi veder crollare il tutto con 1,5 milioni di euro di passivo alla ripresa del servizio".

"In questo quadro i lavoratori e la rappresentanza sindacale unitaria hanno lottato e raggiunto importanti intese con l’ente concedente il servizio, Provincia di Savona e il socio di maggioranza Comune di Savona, dove si sono convenute le linee di indirizzo per raddrizzare il futuro di TPL Linea, perché il tutto non ricada sulle spalle dei lavoratori e dell'utenza, ed è auspicabile la condivisione anche da parte dei nuovi dirigenti di TPL Linea. L’accordo quadro sottoscritto con la Provincia e il protocollo d'intesa sottoscritto con il Comune di Savona devono vedere l’applicazione altrimenti ripartirà la protesta dei lavoratori. Tanto per ricordare come siamo messi" conclude l'rsu aziendale di Tpl Linea.