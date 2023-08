Da “Orizzonti infiniti” a “Uno sguardo su Borgio Verezzi”: il 9 agosto l'inaugurazione del murales di Delly Potente e Isabella Vignali (FOTO)

Se con “Orizzonti infiniti” le artiste hanno dipinto la straordinaria varietà di forme e colori della vegetazione ligure, attraverso le sfumature dei verdi per l’erba e le foglie spesso accarezzate dai tocchi dorati che rappresentano il sole; dei marroni per i tronchi contorti e centenari degli ulivi e dei carrubi; per i grigi delle pietre dei muri a secco e delle case storiche delle borgate radicate sulla salita alla collina di Verezzi, in “Uno sguardo su Borgio Verezzi” l’attenzione delle due pittrici sconfina al mare, alle creature marine che popolano i fondali ed ai sentieri blu così amati dai subacquei, ai sentieri verdi che donano a chi ama fare trekking una visione diversa della bellezza costiera, alle vie tracciate nella roccia per l’arrampicata sportiva, ai luoghi sacri e silenziosi delle antiche chiese.