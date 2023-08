Giustenice senza acqua, ancora crisi idrica e cittadini "a secco": "Riserve dell'acquedotto esaurite"

Si protrae da mesi la crisi idrica di Giustenice, dove gran parte dei residenti sta facendo i conti con i rubinetti asciutti. Tra guasti alle condutture, contingentamento dell'acqua disposto più e più volte e problemi di approvvigionamento, la via crucis sembra non vedere soluzioni. La situazione appare grave, considerato il fatto che ormai reiteratamente la gran parte del paese della Val Maremola è privo del bene primario, a volte con stop improvvisi ai rubinetti. Come oggi, quando il Comune ha informato la cittadinanza che "le riserve idriche del civico acquedotto che servono le borgate di San Lorenzo, Ca' Boetti, Ca' Borri, Foresto, Costa superiore, Costa inferiore, Ca' Pralle e San Michele si sono esaurite".