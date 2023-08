“Arte in Campagna”: il finissage il 12 agosto alle 18 a Marmoreo. Anche Lafoz tra gli artisti in mostra

Questa sera alle 18 il finissage di "Arte in Campagna", mostra di dipinti, sculture e fotografia giunta alla dodicesima edizione, che si sviluppa in spazi davvero unici e caratteristici: il suggestivo antico frantoio di Marmoreo.

Tra i 38 artisti in esposizione, anche Roberto Lafornara, aka Lafoz, che per l’edizione 2023 dell’attesa collettiva ha anche realizzato la prima locandina d’autore.

“E' la terza volta che partecipo e ne son felicissimo - afferma Lafoz -. Per la locandina, cercavo un’immagine che non si limitasse a rappresentare il mio operato e il mio modo di vedere il mondo. Volevo esprimere l’essenza di 'Arte in Campagna'. Mi è venuta l’idea di raffigurare un neonato su una foglia fluttuante per dare l’idea del legame stretto che l’essere umano ha con la natura. L’opera si intitola ‘Siamo figli della stessa Terra’. In questo specifico contesto, mi faceva piacere rappresentare qualcosa che mettesse in risalto il tema della natura".

"Nasco come artista figurativo e negli ultimi anni sto cercando di affrontare temi introspettivi - spiega -. A modo mio, esprimo immagini che trovo intorno a me, nutrendomi quotidianamente di informazioni attraverso la tv e le letture. Sono attento a tutto ciò che accade, per trasformarlo attraverso la mia personale chiave di lettura e lanciare messaggi".

Lafoz, artista attento ai perché del tanto rumore che c'è, è stato influenzato dai grandi maestri della Pop Art e si è avvicinato all’arte che utilizza come strumento di transizione tra realtà e fantasia. Usa tecniche che associano immagini e parole, come in un gioco divertente che ha il ruolo importante di coniugare l’arte visiva con l’ironia e la denuncia sociale. Attraverso le opere che realizza ci offre la sua visione del particolare momento storico che viviamo, giocando sulle immagini che affollano e bombardano continuamente la nostra quotidianità, per tirarne fuori qualcosa di particolarmente intenso.

"Mi piace guardare a ritroso ciò che faccio. È come se, cammin facendo, stessi marcando il percorso della mia vita. Ad esempio, ho realizzato opere sulla pandemia, ho rappresentato la condizione delle donne iraniane, affronto il problema del cambiamento climatico. Ogni mia opera riflette un mio pensiero e scaturisce da un’informazione che in qualche modo mi ha colpito”, conclude Lafoz.

“Arte in Campagna”, inaugurata il 5 agosto scorso, offre al visitatore una serie di eventi, performance, appuntamenti gastronomici e culturali. Un vero distillato di arte locale, con autori legati alla zona e non solo, accomunati dal desiderio di condivisione del proprio sentire artistico. Una splendida iniziativa con la vocazione di trasmettere l’arte e, allo stesso tempo, valorizzare il territorio, riscoprirlo, incentivare l’aggregazione e lo spirito di squadra, il ritrovamento di un’identità comune, il piacere di stare insieme, la comunità locale tutta, che anche grazie ad “Arte In Campagna” partecipa attivamente alla valorizzazione di Marmoreo.

Oggi, sabato 12 agosto alle 18 è programmato il finissage che vedrà l’esibizione della band “Ric & Friends Live Music”, la presentazione a cura di Tiziana Minacapilli del libro “L’arcobaleno della porta accanto” di Maria Rosaria Ferrara, il gruppo “Cosavuoichetilegga” che eseguirà alcune letture e il secondo appuntamento del “Broncatage all’Antico Frantoio”.

Presenti con le loro opere, in questo magnifico scenario, gli artisti Guro Haakensen, Letizi Nicolini, Francesca Criscione, Donatella Pecoraro, Sabrina Marchiano, Rosa Mammola, Arlan Giunta, Theresa Van Cherry, Monica Checchin, Jimmy Ferrara, Aurora Tacchi, Avilo, Lafoz, Donata Marchesini, Carla Sterla, Cinzia Vola, Marco Breewuer, Mauro Marchiano, Ennio Bestoso, Alessandro Spampinato,Thirty7, Sergio Aimasso, Lucia Sconfienza, Luca Del Sordo, Pierdamiano Bontempo, Italia Furlan, Luca d’Andrea, Lara Giurdanella, Susanna Lanati, Patrizia Ricca, Mariangela Persano, Giovanni Madianitti, Luca Rotondo, Sybille Dango, Simonetta Porazzo, Marco Pastorelli e Herman Ristuccia.