I Matia Bazar incantano Ceriale con i grandi successi: da “Solo tu” a “Cavallo bianco” è pioggia di emozioni

10 agosto 2023, nella notte di San Lorenzo sono piovute stelle, ma a Ceriale di più: strepitoso successo per il concerto dei Matia Bazar, star della musica italiana che si sono esibiti in piazza della Vittoria, davanti a un pubblico numerosissimo ed entusiasta.

La band, guidata da Fabio Perversi (unico membro della band originale dal 1999), oggi leader e anima del gruppo, ha proposto alcuni dei più importanti successi della loro storia. Non sono mancati brani evergreen come “Ti sento”, “Vacanze romane”, “Solo tu”, fino ad una struggente interpretazione di “Cavallo bianco”, dove Luna Dragoneri ha confermato una vocalità degna delle grandissime voci che hanno sempre contraddistinto la storia di Matia Bazar.

Sul palco cerialese Fabio Perversi (tastiere e voce), Luna Dragonieri (voce), Piercarlo “Lallo” Tanzi (batteria), Gino Zandonà (chitarre) e Silvio Melloni (basso e tastiere) hanno emozionato un pubblico che non ha mancato di far sentire il calore alla band cantando e intonando con loro canzoni mai dimenticate.

I Matia Bazar si unirono in gruppo nel 1975 a Genova, con una formazione originale costituita da Antonella Ruggiero (voce), Carlo Marrale (chitarra, voce), Aldo Stellita (basso), Piero Cassano (tastiere, voce), Giancarlo Golzi (batteria). Il gruppo ha vinto per due volte il Festival di Sanremo, nel 1978 con “E dirsi ciao” e nel 2002 con “Messaggio d’amore”, affermandosi anche a livello internazionale mediante una ricerca musicale che è stata sperimentata fino all’ultimo singolo “Non finisce così”, pubblicato nel 2022.

Il concerto della band a Ceriale è un altro successo in primis dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marinella Fasano, e di Giampiero Baldini, che ha curato la programmazione degli eventi di maggiore spicco nell’ambito di questa estate cerialese.

“In poco più di un mese siamo riusciti ad organizzare una serie iniziative di valore, capaci di attirare un pubblico bello e numeroso in ogni occasione – spiega il vicesindaco di Ceriale Luigi Giordano -. Con i Matia Bazar abbiamo raggiunto l’apice, con migliaia di persone presenti. Siamo davvero molto soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti. Un grazie speciale a Gianbenedetto Calcagno (assessore alle Manifestazioni, Commercio ed Attività Produttive, ndr) e a tutta la nostra squadra di assessori e consiglieri per la qualità del lavoro svolto e l’impegno profuso”.

“Un grandissimo successo che speriamo di ripetere negli anni a venire. Intanto, non perdiamo tempo e ci stiamo già portando avanti sia sulle manifestazioni che sui lavori in economia e lavori pubblici da realizzare per nostra amata Ceriale”, conclude il vicesindaco Giordano.

Ieri sera, 11 agosto, un altro evento di grandissimo livello: il palco principale ha visto il talentuosissimo Matthew lee, pianista straordinario che ha proposto il suo pirotecnico concerto rock and roll, che ha registrato nuovamente una grandissima affluenza e un alto gradimento.