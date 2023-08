Il Ferragosto al mare ad Albenga è stato un successo: musica con turisti e residenti sulle spiagge e in Piazza De Andrè

Successo per il Ferragosto al mare ad Albenga. Tre giorni di musica per un weekend di ferragosto che ha visto turisti e residenti affollare le spiagge ingaune e trascorrere le serate ascoltando la musica in Piazza De Andrè sul lungomare.

Le serate si sono aperte domenica 13 agosto gli “Stavolta mia moglie mi manda a funk” per poi proseguire il 14 con gli Studio 54 e a ferragosto i Belli fulminati nel Bosco. Massimo Zanelli, batterista e storico co-fondatore della band musicale aveva promesso che i Belli Fulminati Nel Bosco al concerto di ferragosto ad Albenga avrebbero dato il meglio di loro, e così è stato! Dopo l'applaudito intervento del Sindaco Riccardo Tomatis, che insieme agli assessori Passino a Gaia ha organizzato la manifestazione, e l'introduzione del presentatore Roberto Guidarini, i Fulminati hanno scatenato la loro verve, coinvolgendo il pubblico con musica, trovate esilaranti e colpi di scena. I due menestrelli in mutande, Gianni Zallio e Marco Visita, sostenuti da altri 8 affiatati elementi, tra cui il giovanissimo Sebastiano Zanelli, ieri sera al suo esordio al sax alto, hanno suonato e ballato ininterrottamente per oltre un'ora e mezza davanti ad un pubblico attento e divertito, che ha letteralmente preso d'assalto la platea di Piazza De Andrè, costringendo molte persone ad assistere al concerto all'impiedi. La band ha eseguito ben 16 canzoni, riproponendo i suoi maggiori successi quali “Gudo solo quando bevo” e Skappa Skappa”, oltre a qualche brano inedito come “Braccobaldo”. Ma le iniziative non finiscono qui. Albenga è arte cultura turismo enogastronomico e divertimento 365 giorni l’anno.

Questa sera sempre in Piazza De Andrè alle 21.30 il concerto di Laura Fiori Band, giovedì 17 e venerdì 18 il Viale in Musica e contemporaneamente il via a Concertando tra i Leoni (17-18-19-20 agosto in Piazza dei Leoni).

Sabato 19 poi il Festival del Fitness dalle 9 del mattino fino alle 24.00 in Piazza De Andrè con sport, musica e tanto divertimento.