Allerta meteo, il sindaco di Savona Russo firma l'ordinanza

In attesa delle disposizioni per domani, giorno di mercato, il sindaco Russo ha firmato l'ordinanza per l'allerta arancione, valida fino alla mezzanotte di oggi. Sono chiusi i Cimiteri Comunali, che si trovano situati in zona vicina al torrente Quiliano e al torrente Letimbro, garantendo solo l'accoglimento delle salme, "qualora le condizioni meteorologiche in atto al momento dell'arrivo permettano tale attività senza porre in pericolo l'incolumità dei cittadini e/o degli operatori cimiteriali, nonché di tutti gli impianti sportivi comunali e privati, per tutto il periodo temporale di cui alla predetta".

Il parcheggio di piazza del Popolo è utilizzabile solo per una porzione, "come previsto dal piano della protezione civile e precisamente, limitatamente ad una fascia non inferiore ai metri 10 parallela alla sponda del torrente Letimbro, provvedendo in tal senso ad interdire l'accesso e l'uscita sul versante prossimo al ponte di via Sormano, lasciando inalterati gli accessi e le uscite lato palazzo di giustizia". Chiuso invece quello div ia Piave- L'ordinanza invita a non di non transitare sotto le aree alberate, per " eventuali pericoli che potrebbe derivare dalla vegetazione". Interdetto l'accesso a tutte le strutture pubbliche come piscine e palestre, sospesa qualsiasi manifestazione e interdetta la sosta sulla piazzetta di via Pizzuta sovrastante l'omonimo rio e chiuso Parco Marabotto.