Celle Ligure partecipa al concorso televisivo “Il Borgo dei Borghi” su Rai3

Il Comune di Celle Ligure partecipa all’11esima edizione del concorso “Il Borgo dei Borghi”, in onda su Rai3 all’interno del celebre programma televisivo “Kilimangiaro”. Rappresenterà la Liguria nella sfida che vedrà protagonisti i 20 “Borghi più belli d’Italia”, uno per ogni regione.

Dal 22 ottobre 2023 all'interno di Kilimangiaro, la domenica pomeriggio su Rai3, andranno in onda per 20 settimane i filmati realizzati. Alla fine della 20esima settimana, si aprirà una votazione sul web, iscrivendosi su Raiplay (già da ora): sarà possibile dare la propria preferenza dalla primavera 2024 per le settimane stabilite, che verranno comunicate in seguito. Il vincitore 2024 sarà decretato nella serata finale de "Il Borgo dei Borghi" in prima serata su Rai3.

La troupe televisiva del programma effettuerà le riprese a Celle questa settimana, mercoledì 30 agosto e domenica 3 settembre. In particolare, mercoledì 30 agosto sarà interessato soprattutto il centro storico, che verrà chiuso al traffico dal mattino, sino al termine delle registrazioni nel tardo pomeriggio. ”Un temporaneo disagio necessario per la registrazione del programma”, spiegano dall’Amministrazione.

“La partecipazione a "Il Borgo dei Borghi" è motivo di orgoglio per la nostra comunità e una vetrina importante a livello nazionale di cui Celle – proseguono -, sino ad ora, non ha mai goduto e che è resa possibile grazie all'idea dell'attuale maggioranza di entrare ne ‘I Borghi più Belli d'Italia’ e al lavoro che è stato fatto sul territorio per entrare nell'associazione, per rimanerci e per valorizzare Celle anche con le pubblicazioni sulla rivista dei Borghi”.

“Per Celle – concludono - è una opportunità unica di crescita turistica: dopo la messa in onda il turismo nei Borghi ha avuto un incremento del 40%”.