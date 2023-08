Meteo, sarà un fine agosto all'insegna del tempo instabile sulla nostra provincia

E' stata confermata come da termini previsti nei giorni scorsi l'allerta meteo per temporali sulla nostra provincia e sull'intero arco regionale ligure. Dopo i temporali in particolare della scorsa notte, lo stato d'allerta arancione cesserà alle 15 odierne (28 agosto) per passare al colore giallo fino alla mezzanotte.

Il meteo comunque non sembra portare segnali confortanti per i prossimi giorni, almeno non secondo i canoni estivi con un'instabilità che permarrà su tutta la regione almeno fino a mercoledì prossimo, 30 agosto.

Dopo il passaggio intenso e organizzato delle strutture temporalesche della scorsa notte, per tutta la giornata di oggi è prevista la formazione di celle isolate che interesseranno a fasi alterne la quasi totalità della regione con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone fino al primo pomeriggio, dopodiché i fenomeni più insistenti sono attesi sul Levante.

Oggi persiste questo rinforzo dei venti settentrionali rafficati fino a burrasca forte sul Centro-Ponente e fino a burrasca sul Levante, con un deciso aumento del moto ondoso fino ad agitato con possibili mareggiate intense dal tardo pomeriggio.

Nella giornata di domani, martedì 29 agosto, l'instabilità su tutta la regione sarà accompagnata da una bassa probabilità di temporali forti, più probabili nella mattinata (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Venti settentrionali rafficati fino a burrasca forte sui settori del Centro-Ponente, fino burrasca sul Levante. Moto ondoso in progressivo calo fino a mosso in serata; in mattinata ancora possibili mareggiate sul Centro-Levante.

Dopodomani, mercoledì 30 agosto, il transito di un veloce disturbo in quota determina possibili locali rovesci o temporali sui rilievi, in prevalenza di debole intensità.