Albenga, la proposta di Assoutenti: "Istituire la Carta di qualità dei servizi cimiteriali"

"Venuti a conoscenza di contestazioni riguardo i servizi cimiteriali ad Albenga, vorremmo ricordare, come facemmo con la passata Amministrazione, che il 'Protocollo d'intesa' a suo tempo stipulato con Assoutenti Savona, prevedeva anche la stesura di alcune 'carte di qualità dei servizi'. Per soddisfare interessi di carattere generale avevamo accennato ad una 'carta' relativa anche ai servizi cimiteriali. Una normativa ben circonstanziata e condivisa tra i gestori del servizio e gli utenti, infatti determina principi fondamentali di riferimento che si esprimono con una fattiva partecipazione dei cittadini, garantendo loro qualità, continuità, sicurezza e dignità del servizio, nel rispetto dei parametri di qualità e di efficienza concordati". Così, per Assoutenti Savona, Gian Luigi Taboga.

"Logicamente maggioranza ed opposizione, se hanno un punto così preciso di riferimento, non possono che svolgere compiti di tutela dei diritti dei cittadini e accettare suggerimenti e reclami in un contesto che più di altri merita cortesia e reciproca affabilità - prosegue Taboga - Non ultimo è il concetto di conciliazione da adottare riguardo le controversie ed in ultima analisi anche l'eventuale rimborso per l'inadempimento per servizi inidonei o rifiutati. Nel vicino Comune di Borghetto Santo Spirito dove la 'Carta di qualità dei servizi cimiteriali' è in vigore da alcuni anni, non ci risultano situazioni conflittuali, ma se dovessero sorgere esistono tutti gli strumenti necessari per risolverle".

"Siamo certi che l'Amministrazione Comunale di Albenga nel suo complesso (maggioranza e opposizione) saprà orientarsi verso una procedura che oltre ad attenuare la conflittualità tra le parti garantirà al meglio i diritti del cittadino/consumatore secondo precise regole da rispettare comunque" conclude infine Taboga per Assoutenti.