Savona, asfaltature in via Famagosta. Rallentamenti e disagi al traffico in centro

Disagi e code in centro questa mattina per i lavori di asfaltatura di via Famagosta, provvisoriamente percorribile in un solo senso, da piazza Diaz verso il Garbasso, per consentire agli operai di fare i lavori di bitumazione.

I lavori fanno parte del piano asfalti di Palazzo Sisto che riguardano via Famagosta, via Berlingeri, via Giuria, via Pirandello, via Alessandria e vie limitrofe, via alla Rocca di Legino e via Chiavella, via Buozzi. Le strade oggetto di interventi straordinari di asfaltatura sono state individuate su segnalazione e dopo un monitoraggio da parte degli uffici comunali che ne hanno verificato lo stato e le condizioni.

I lavori sono stati programmati, come spiega il Comune “per porre rimedio alle situazioni di criticità dovute all'usura dei manti bituminosi". Molte strade sono infatti con l'asfalto ammalorato, vecchio e piene di buche che potrebbero essere pericolose soprattutto per chi va in bici o in moto. Gli interventi di bitumazione sono stati affidati alla Mantobit.