Savona, nuovo bando per l'assunzione di un direttore dei musei civici cittadini

Palazzo Sisto pubblica il nuovo bando per l'assunzione di un direttore dei musei civici. Il posto è vacante dal pensionamento di Eliana Mattiauda che aveva ricoperto l'incarico per 23 anni e andata in pensione a fine 2018.

Per presentare le candidature c'è tempo fino alle 12 del 5 ottobre prossimo e le gli esami saranno articolati su una prova scritta a contenuto teorico, una prova scritta a contenuto teorico-pratico e una prova orale.

Un concorso per l'incarico di direttore dei musei cittadini era già stato fatto lo scorso anno, con la procedura della mobilità, e ad aggiudicarsi il concorso era stata Laura Barbantini che si era classificata al primo posto con 85 punti, seconda Barbara Viale (75 punti) e terzo Massimiliano Caldera (73 punti).

Caldera aveva minacciato ricorso e le minoranze avevano presentato una mozione chiedendo chiarimenti sull'esito del concorso e sul motivo per cui i colloqui orali si fossero tenuti a porte chiuse. Le minoranze avevano inoltre richiesto che il Comune procedesse in autotutela e annullasse il concorso.

Palazzo Sisto aveva così fatto marcia indietro ed era stato il sindaco Russo, in consiglio comunale, a spiegare i motivi di quella scelta. Un motivo era stato attribuito alla volontà di garantire una più ampia partecipazione in modo da consentire una maggiore scelta di candidati all'amministrazione (nel primo concorso era stata utilizzata la procedura della mobilità).

Il secondo riguardava i colloqui a porte chiuse che, potendo fare ritenere che non fosse possibile ascoltare ad altri soggetti interessati, avrebbe potuto presentare "dei vizi di procedura".