Profughi, il sostegno dei circoli Pd al sindaco Tomatis: "Ottimo lavoro. Albenga non è razzista, ma città accogliente"

Con le parole, scritte su un grande striscione, di uno dei passaggi più intensi del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al 44° meeting di Comunione e Liberazione alla Fiera di Rimini, ieri sera (5 settembre) alcuni rappresentanti dei circoli Pd locali hanno dimostrato vicinanza e solidarietà al sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e alla maggioranza consiliare che stanno gestendo l’emergenza legata ai profughi in arrivo da zone di guerra.

Ivano Mallarini (Albenga) e Giovanni Ragazzini (Alassio), anche a nome di Maria Clara Romano (Cisano) e Francesco Testi (Ceriale), presenti in piazza San Michele, in occasione del Consiglio comunale straordinario convocato dal presidente del Consiglio comunale di Albenga Diego Distilo per dibattere il tema dei profughi e del centro di prima accoglienza allestito all’ex Anfi (LEGGI QUI), hanno così espresso le proprie posizioni.