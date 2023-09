Ppi Albenga, Pallaro (Cittadini Stanchi): “Quando risposte sul suo futuro? Abbiamo diritto di sapere”

“Cittadini Stanchi” … di attendere una risposta che non arriva sul Punto di Primo Intervento nell’ospedale Santa Maria di Misericordia ad Albenga. “Proseguirà anche oltre l’estate la sua apertura? E, in caso positivo, sarà h24 o solo h12? I cittadini del territorio ingauno hanno diritto di sapere”.

Ad affermarlo è Angelo Pallaro, portavoce del gruppo dei Cittadini Stanchi di Albenga, che ci tiene a tenere alta l’attenzione sul delicato tema della Sanità.

“Sia il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis che il consigliere regionale Stefano Mai nei giorni scorsi hanno affermato di aver portato avanti iniziative volte ad ottenere una risposta attesa oramai da mesi - prosegue Pallaro -, ma di fatto su un tema così importante dai piani altissimi sembra ci sia solo silenzio, nessuna risposta ai cittadini in seguito al loro interessamento. Perché?”

Secondo quanto affermato dal consigliere regionale Mai nei giorni scorsi, sono oltre 1000 (con picchi di 70 persone al giorno), gli accessi registrati al punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga nel primo mese dalla sua riapertura, avvenuta il 15 luglio scorso. Dati che confermerebbero l’effettiva necessità di un’apertura permanente per soddisfare il bisogno di assistenza sanitaria ai cittadini del territorio ingauno, anche per alleggerire il Pronto Soccorso di Pietra Ligure.

“Nel frattempo nel savonese si sono aggiunti altri problemi, come il rigassificatore che sta preoccupando tanti cittadini, però non ci si dimentichi di un tema così importante come la Sanità, perché è prioritario”, conclude Pallaro.