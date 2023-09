Si è spento l’artista Fernando Botero, Francesca Bogliolo di Albenga aveva curato la sua mostra a Bologna

“Le devo una delle emozioni più forti della mia vita, resterà nel mio cuore sempre. Faccia buon viaggio, Maestro”: con queste parole affidate a Facebook, la storica dell’arte di Albenga Francesca Bogliolo porge l'ultimo saluto al celebre scultore, pittore e disegnatore colombiano Fernando Botero, scomparso oggi, all’età di 91 anni, nella sua casa nel vicino Principato di Monaco.

Botero era conosciuto in tutto il mondo per le voluminose figure umane rappresentate nelle sue opere. La sua arte unisce classicità italiana e cultura sudamericana tramite uno stile figurativo e personale in grado di celare sotto volumi abbondanti i segreti della vita.

Nato il 19 aprile 1932 a Medellín, secondo di tre figli, e dopo gli studi in Colombia, all'inizio degli anni '50 aveva intrapreso con una borsa di studio un viaggio via mare verso l'Europa per familiarizzarsi con l'arte del Vecchio Continente, a Madrid, Parigi e Firenze. Raggiunse la fama nel 1962, quando tenne la sua prima mostra al Milwaukee Art Center, nel Winsconsin, negli Stati Uniti.

Ma perché l’ingauna Francesca Bogliolo era così legata al “Maestro” Botero? L’appassionata storica dell’arte curò con l’artista stesso la mostra “Botero” a lui dedicata nelle sale di Palazzo Pallavicini a Bologna, rimasta in esposizione dal 12 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020.

La rassegna, che riscosse un importante successo di pubblico e critica, presentò cinquanta opere uniche mai viste prima a Bologna: una serie di disegni a tecnica mista e una selezione di acquerelli su tela.

Suddivisa in sette sezioni, l’esposizione illustrò i temi cari all’artista, come la tauromachia e il circo, le nature morte, i nudi e personaggi tratti dal mondo religioso. Filo conduttore della mostra furono la libertà creativa e la monumentalità.

Secondo alcuni studiosi, Botero aveva lontane origini italiane, come riporta il portale www.versiliamo.com. Infatti, in un remoto 1780, i fratelli Giuseppe e Paolo Botero partirono per Medellin proprio dal porto di Genova.

“L’arte è una visione sempre diversa della medesima cosa” (Cit. Fernando Botero).