Una saponetta per sostenere Airalzh e la ricerca contro l’Alzheimer

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, che si celebra il 21 Settembre, Airalzh Onlus (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer) e Coop uniscono le proprie forze con la campagna “Non ti scordar di Te”, per sostenere la Ricerca contro la malattia di Alzheimer.

Fino al 27 settembre, in una rete di circa 300 Supermercati e Ipermercati Coop sul territorio italiano, compresi quelli di Coop Liguria, saranno messe in vendita delle “particolari” saponette realizzate per l’occasione in Limited Edition (30mila pezzi). Sulla loro cover vengono riportate le stampe di alcuni disegni realizzati da Anna S., una signora malata di Alzheimer, che ha lasciato una singolare eredità ai propri figli: un’enorme quantità di quadernoni, pieni di scritti e immagini.

Le tre diverse saponette sono ispirate a ricordi e sentimenti che, con l’avanzare della patologia, sono destinati a svanire nella mente del paziente. Amici. Famiglia. Affetti. Sono queste le parole incise sulle saponette che, giorno dopo giorno, si cancelleranno, così come quotidianamente svaniscono i ricordi, i nomi ed il sorriso dalle persone malate di Alzheimer.

Per ogni saponetta, 1 Euro verrà devoluto ad Airalzh, contribuendo così a sostenere la Ricerca contro l’Alzheimer.

L’arte in effetti può rappresentare una nuova “frontiera” per un percorso di cura in una malattia che, entro il 2050, si prevede colpirà 1 persona su 85 a livello globale, coinvolgendo più di 130 milioni di individui.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una collaborazione pluriennale tra Coop e Airalzh, resa possibile grazie all’impegno diffuso dei soci e clienti Coop oltre che a una pluralità di strumenti. Una partecipazione, attraverso contributi diretti o altre forme, che ha permesso dal 2016 all’anno in corso di raccogliere un contributo complessivo di oltre 3 milioni di euro.

Scopo finale è stato il sostegno attivo alla Ricerca sull’Alzheimer e altre demenze attraverso borse di studio (circa il 50% della cifra complessiva che Airalzh ha messo a disposizione dei ricercatori è stato sostenuto da Coop). Una ricerca finalizzata a sviluppare test per diagnosticare la malattia in una fase sempre più precoce e puntuale, a scoprire nuove terapie per rallentare e bloccare la progressione della malattia, a studiare i meccanismi patogenetici e la genetica dell’Alzheimer, a prevenire l’insorgenza della malattia stessa.

Nel 2023 l'impegno di Coop proseguirà dopo le saponette, con la vendita delle piante di erica in ottobre e del ciclamino tra fine novembre e dicembre.